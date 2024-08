Perché la Regina Camilla ha paura del Principe William che a stento la tollera

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ile la? Non hanno di certo quello che si definisce un “rapporto idilliaco”. Tutt’altro. Secondo una delle ultime indiscrezioni, la Sovrana avrebbe addirittura “” del. Il feeling tra loro non è mai stato evidente, considerando che, fino a qualche anno fa, quando Harry era ancora vicino al fratello, consono sempre stati guardinghi nei confronti di chi ha preso il posto della loro amatissima mamma, Lady Diana. Ma c’è anche un altro motivo per cuisarebbe così astioso nei confronti di, ed è Kate Middleton. Il rapporto tra ile laAnche i Reali hanno i loro grattacapi in famiglia. E non è mai stato un mistero il legame altalenante tra ile la. Basti pensare al loro primo incontro:, giovanissimo, tremava come una foglia.