Lo Ius scholae è da paese civile Non basta nascere italiani per considerarsi onesti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Alessio Andreoli A causa della mia pigrizia e della poca voglia di affrontare letture impegnative non conosco i dettagli dello Iuse dello Ius Soli, ma ho conosciuto per ragioni di lavoro, molti giovani emigrati dall’Africa. Ho anche ascoltato, nei momenti di pausa dal lavoro, le loro storie. Sono emigrati essenzialmente per due motivi, chi perché rischiava la vita a causa dei secolari conflitti tra clan o gruppi etnici e chi è emigrato per sfuggire alla fame e alla povertà assoluta. Al di là dei motivi che li hanno spinti a venire in Italia ho avuto modo di apprezzare molto la loro voglia di crescere, di lavorare ed anche la correttezza e l’onestà sul posto di lavoro. Certo non sono tutte rose e viole, ad esempio un giorno uno di loro, bravissimo come operatore su una molto complessa macchina da stampa, un giorno non si è presentato al lavoro senza avvertire.