Italia-Giappone oggi Mondiali volley femminile U17 | orario dove vedere la semifinale in tv e streaming

(Di venerdì 23 agosto 2024), venerdì 23 agosto, la Nazionalena diU17 sarà impegnata nelladei2024 di categoria. Le azzurrine affronteranno a Lima, in Perù, il(a partire dalle 23.30ne). Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello si sono rese protagoniste finora di un percorso praticamente perfetto, conquistando cinque vittorie in altrettante partite disputate. L’ultima della serie ieri contro la Turchia, piegata sullo score di 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23). La compagine nostrana, dopo aver perso il primo set, ha saputo cambiare lo spartito e si è imposta in maniera autorevole nei restanti parziali. La migliore realizzatrice è stata Stella Caruso con 17 punti, seguita in doppia cifra da Ludovica Tosini (14 punti) e Alice Guerra (13 punti).