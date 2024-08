Cittadinanza | Foti FdI ' non è una priorità riforma da 9 anni il Parlamento e mai fatta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago (Adnkronos) - La? "Non è una" e "sullo ius scholae, come sullo ius culturae, bisognerebbe fare un po' di esegesi. È così urgente questa, che da noveilse ne occupa e non l'ha mai portata a termine?". Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommasoal Corriere della sera. È Tajani ad aver cambiato idea? E lei gli crede, quando promette lealtà? "Non vedo quale possa essere la ragione per cui, chi ha la responsabilità di guidare un partito di governo, non debba essere leale. È legittimo che un partito possa sottolineare una proposta che non è nel programma elettorale della maggioranza, né di FdI, né della Lega e nemmeno di FI. È legittimo che Tajani lo ritenga un argomento di discussione, ma lo è anche individuare delle, che poi non toccherebbe certo all'opposizione decidere", spiega