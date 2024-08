Castiglion Fiorentino | Franceschini sulla Casa della Salute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Arezzo, 23 agosto 2024 – Dopo l’annuncio, da parteAsl, dell’avvio dei lavori alladifissato per metà settembre, e dopo la risposta ad un’interrogazione comunale nella quale si chiedevano delucidazioni circa gli interventi in programma finanziati con fondi PNRR, interviene in merito l’Assessore con delega alla Sanità Stefania. “La nostradiè tornata nuovamente d’attualità”, dichiara l’Assessore. “Ma nel corso di questi ultimi anni, l’attenzione da parte dell’Amministrazione non è mai mancata. Ci siamo sempre fatti portavoce degli interessicomunità, ascoltando le segnalazioni e le esigenze dei cittadini in merito a problematiche legate al suo funzionamento.