10eLotto la fortuna bacia Latina | centrato un 9 da 50mila euro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 agosto 2024 – L'Abruzzo e il Lazio sono stati i grandi protagonisti delle ultime estrazioni delavendo fatto segnare le due vincite più alte dei concorsi in questione. A Scoppito, in provincia de L'Aquila, è stato realizzato un '8' da 66.000con una giocata da 10nella Modalità Frequente. Ainvece è statoun '9' da, a fronte di una spesa di soli 4. E' quanto riporta l'agenzia di stampa "Agimeg". L'Abruzzo festeggia non solo a Scoppito, poiché ad Atessa, in provincia di Chieti, sono stati vinti 6.000. Il Lazio ha fatto registrare un'importante vincita anche al Lotto. Festa grande a Roma grazie ad un terno sulla ruota Nazionale da 11.000.