Una nuova sede per la Misericordia di Bibbiena

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 –per ladi. La storica confraternita casentinese è pronta al trasferimento nei locali dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco in via Dante che sono stati recuperati e riconvertiti per andare a ospitare le diversificate attività al servizio dei bisogni di territorio e comunità, spaziando tra trasporto socio-sanitario, emergenza sui mezzi di soccorso del 112, Protezione Civile e Antincendio Boschivo. L’attivazione della, sviluppata su un totale di settecento metri quadrati, è prevista da lunedì 2 settembre. Il maggior vantaggio dell’investimento messo in campo dalladiè rappresentato dalla possibilità di centralizzare sia gli uffici amministrativi che la centrale operativa che, finora, erano dislocati rispettivamente in via Mindria e in via Rosa Luxembourg.