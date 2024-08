Traffico Roma del 22-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione resta chiuso il tratto di via di Pratica tra il bivio per la via Pontina al km 2 per un intervento dei vigili del fuoco si tratta della rimozione di un albero caduto sulla carreggiata possibili rallentamenti per un incidente in via di Torrevecchia altezza incrocio con via Tommaso bernetti chiuso per lavori da oggi fino al prossimo 26 agosto entrato di via Inzago tra via del Fosso di Santo Spirito e largo Codogno In entrambe le direzioni deviazioni anche per la linea bus 998 lavori in corso anche su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto in entrambi i sensi di marcia per lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore fino al prossimo 25 agosto i collegamenti delle linee tram 358 e 19 saranno sostituiti in tutto o in parte da bus regolare servizio le linee tram 214 maggiori informazioni ...