Traffico Roma del 22-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità temporanea chiusura di pratica tra il bivio per la via Pontina km 2 per un intervento dei vigili del fuoco si tratta della rimozione di un albero caduto sulla carreggiata chiuso da oggi per lavori E fino al prossimo 26 agosto il tratto di via Inzago tra via del Fosso di Santo Spirito e largo Codogno In entrambe le direzioni deviazioni anche per la linea bus 998 proseguono i lavori in via Anastasio II con riduzione di carreggiata all’altezza del viadotto delle Fornaci possibile la formazione di rallentamenti per lavori di potenziamento delle Infrastrutture nella stazione Termini attive Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni sulla linea fl4Albano Laziale e sulla fl6Cassino a partire da oggi è fino al 7 settembre modifiche anche per le linee fl2Avezzano e per la ...