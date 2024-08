Thailandia un caso del nuovo ceppo di vaiolo delle scimmie | è il primo in Asia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bangkok, 22 agosto 2024 – Laha confermato oggi ilnoto indeldi, denominato Clade 1b, in un paziente che aveva viaggiato in Africa. Il Dipartimento per il controllomalattie ha affermato che i test di laboratorio sull'europeo di 66 anni hanno confermato che era infetto da Mpox Clade 1b. Ilin Europa. Contagi, sintomi e vaccini: come difendersi dal virus Intanto in Argentina, nelle ultime ore, è stato confermato un secondodi Mpox nella città di Rosario, su un uomo rientrato da un viaggio in Spagna. Solo tre giorni fa il ministero della Salute aveva lanciato un allarme epidemiologico, segnalando che nel 2024 i casi del virus confermati sono stati otto, con tre contagi in più in una sola settimana. Tuttavia, ilmalato diin Argentina risale al 2022.