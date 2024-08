Sinner e il doping con assoluzione | cosa è successo davvero?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 22 agosto 2024) Jannikè in mezzo a una bufera sebbene ciò possa apparire non del tutto evidente. Sì, certo, abbiamo già tutti quanti voltato pagina: negli Usa lo hanno prima accusato e poi scagionato per aver “involontariamente” assunto il clostebol, una sostanza dopante. Ma qualche ombra è rimasta. La stampa estera ci sta andando giù duro. “Positivo al controllo a marzo, innocente 5 mesi dopo: il casoviene alla luce e suscita interrogativi” ha titolato in questi giorni L’Equipe, uno dei più prestigiosi quotidiani sportivi d’Europa. “Affaire: una rivelazione tardiva e numerose domande” è il titolo sul sito web della testata transalpina. L’Equipe parla di “un segreto ben custodito” finora.