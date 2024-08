Quattro militanti di Casapound ai domiciliari per l' aggressione del giornalista Andrea Joly

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sonodiindividuati dalla Digos e messi agli arrestiper il coinvolgimento nel pestaggio di, cronista del quotidiano La Stampa aggredito lo scorso 20 luglio davanti al pub “Asso di Bastoni”, frequentato principalmente dai neofascisti torinesi.   Trovandosi di fronte a cori e fumogeni, ilha estratto lo smartphone per riprendere la scena, attirando l’attenzione di alcuni partecipanti che, dopo averlo minacciato verbalmente, hanno cominciato a prenderlo a calci e pugni, costringendolo successivamente a farsi medicare in ospedale. Euclide Rigato (tassista di 45 anni), Marco Berra (operaio 35enne) e Paolo Quintavalle (33 anni, originario di Chivasso): questi sono i nomi degli indagati, a cui si unisce quello di Igor Bosonin, 46enne ed ex candidato sindaco a Ivrea concon lo slogan “Prima gli eporediesi”.