Oristanio | Ringrazio l’Inter mi ha cresciuto! Grande società

(Di giovedì 22 agosto 2024)è uno dei nuovi acquisti del Venezia neopromosso in Serie A. Il centrocampistanel settore giovanile delin conferenza stampa ha ringraziato il club nerazzurro. PRESENTAZIONE – Gaetanodopo l’esperienza al Cagliari in prestito è stato ceduto al Venezia, lasciando definitivamente. In conferenza stampa ha ringraziato il club nerazzurro e si è presentato così: «Sono molto contento di essere qui, Venezia è una bella città. A livello fisico sto bene. Stiamo lavorando bene con il mister e con lo staff, con tutti i compagni e con la squadra che è molto unita ed è la cosa più importante in questo momento. Per me è un onore che una squadra ha puntato così su di me. Il direttore ha creduto in me e io ho sposato il progetto. Esperienza in Olanda? Io la consiglio a molti giovani quando escono dalla Primavera.