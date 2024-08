Omicidio Saman | in Italia la madre estradata dal Pakistan

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di una intensa attività di cooperazione giudiziaria internazionale, svolta con l’essenziale supporto del Ministero della Giustiziano e dell’Ambasciatana ad Islamabad, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, ha ottenuto l’estradizione in data odierna dell’imputata Nazia Shaheen. Il Personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, coordinato dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, si è recato indove ha preso in consegna dalle Autorità locali la detenuta Nazia Shaheen.