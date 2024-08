Megalopolis | Lionsgate ritira il trailer per recensioni inventate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lahato il suo nuovoper, presentato ieri mattina. La decisione è stata presa in seguito alle polemiche sulle dichiarazioni dei critici presenti nel, che secondo Vulture e altri media erano state. “Lasta richiamando immediatamente il nostroper“, ha detto un portavoce dello studio. “Offriamo le nostre sincere scuse ai critici coinvolti e a Francis Ford Coppola e American Zoetrope per questo errore ingiustificabile nel nostro processo di verifica. Abbiamo sbagliato. Ci dispiace“. Le citazioni presenti neldievidenziano le precedenti “critiche” alle opere ormai iconiche di Coppola, come Il Padrino e Apocalypse Now , da parte di critici famosi come Pauline Kael del New Yorker e Andrew Sarris del Village Voice.