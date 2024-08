L’innocenza | amore e altri mostri nel film di Hirokazu Koreeda

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ne L'innocenza, premiato per la sceneggiatura a Cannes 2023,adotta tre diversi punti di vista per esplorare la complessità dei sentimenti e la fallacità dei giudizi morali. È con queste parole che Makiko Fushimi (Yuko Tanaka), direttrice di una scuola elementare, tenta di rassicurare Minato Mugino (Soya Kurokawa), l'alunno che le ha appena rivelato una parte del suo segreto. Il dialogo fra i due personaggi avviene in prossimità della conclusione de L'innocenza e rappresenta un momento in cui le barriere della prudenza e del sospetto vengono scavalcate dal bisogno di una condivisione autentica e sincera. E nel cinema di, da sempre improntato a un profondo umanesimo, la connessione fra gli esseri umani costituisce un ingrediente fondamentale: la chiave di volta necessaria su cui sperare di