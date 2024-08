La formazione De Gea si mette i guanti Kayode pronto dall’inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) David De Gea tra i pali,re a disposizione la sua incredibile dose di esperienza (anche se lo spagnolo non gioca un match internazionale dal 20 aprile dello scorso anno), e poi solo tantissime incognite. La primache Raffaele Palladino ha in mente di disegnare per il proprio debutto europeo è avvolta da mille incertezze. E non solo perché il rischio di effettuare un’eccessiva rotazione rispetto all’undici di partenza che ha aperto la stagione a Parma potrebbe esporre la squadra a qualche difficoltà di troppo, al cospetto di un avversario che - pur nettamente inferiore a livello di caratura tecnica - è in testa al proprio campionato e non perde da quattro mesi, ma anche per il fatto che l’allenatore ha intenzione di blindare il passaggio del turno nei 90’ della sfida d’andata per evitare brutte sorprese.