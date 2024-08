Gilmour il Napoli ha trovato l’accordo con il Brighton e il suo entourage Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ieri Manna è andato a Londra per cercare di chiudere la trattativa per Lukaku con il Chelsea e percon il. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di, ilhacon ilper. Sul suo portale scrive: “Viaggio positivo per Manna in Inghilterra per completare il mercato in entrata del. Il ds azzurro sta lavorando sia su Lukaku che per, si aspetta che ilchiuda per O’Riley Perè statocon ile con l’del giocatore. Si aspetta ora che gli inglesi chiudano per il sostituto individuato da tempo in O’Riley” Ilvuole anche Amrabat, che però ha detto no (CorSera) Ilè alla disperata ricerca di centrocampisti. Siamo al 22 agosto e Conte è ancora con Lobotka e Anguissa. Per disperazione ha reintegrato Gaetano.