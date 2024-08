Elio Germano e Toni Servillo irresistibili nel trailer di Iddu - L' ultimo padrino

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il film di Fabio Grassadonia e Ano Piazza sarà presentato in Concorso alla 81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 01 Distribution ha diffuso in streaming ildi- L', il film di Fabio Grassadonia e Ano Piazza che verrà presentato in Concorso alla 81ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Protagonisti della pellicola, la terza nella carriera dei registi, sarà la coppia inedita sul grande schermo composta da. Insieme a loro anche Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi e con Ana Truppo e con la partecipazione di Tommaso Ragno. Completano il cast Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Gianluca Zaccaria. Dopo la presentazione