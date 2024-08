Casazza omicida ancora in fuga Oggi l’interrogatorio dell’altro aggressore | Lui e la vittima amici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024). Lo stanno cercando ovunque, anche fuori provincia. Ma il sospetto è che non sia andato troppo lontano: senza documenti, senza soldi, non è facile nascondersi a lungo. Gli inquirenti tradiscono un cauto ottimismo, confidano nel fatto che il cerchio potrebbe presto stringersi attorno al 32enne marocchino che lunedì sera, poco dopo le 22, è fuggito dal Rosy Bar didopo aver assestato un colpo potenzialmente mortale al 38enne ucraino Mykola Ivasiuk, colpito con un bicchiere di vetro alla nuca e deceduto all’esterno del bar gestito da cinesi sulla Statale 42. Secondo chi indaga – ovvero i carabinieri della compagnia di Clusone – non è l’unico colpo inferto alla. Pochi istanti prima anche M.R., 29enne di origine calabrese con precedenti, avrebbe sferrato un violento pugno in faccia a Mykola. Fermato sulla scena del delitto, è stato lui stesso a chiamare il 118.