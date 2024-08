Alla scoperta della Venezia segreta attraverso i suoi cicchetti lontani dalle masse

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 22 agosto 2024)è bella, ma rischia di farci diventare sociopatici. Le folle di mestieranti del turismo, dei camminatori in infradito, dei crocieristi cappellino-e-canottiera, che si intasano sull’asse San Marco-Rialto come in una processione senza santo, spingono allo snobismo più becero (roba che poi a ripensarci ci fa vergognare) e a cercare requie in zone dove i “merenderos” finiscono solo se Google Maps tende loro un tranello. Tra sestieri e bacari È bello, quindi, avventurarsi nei sestieri più appartati, illudendosi di essere partecittà (errore marchiano, eppure fornitore di felicità a basso costo): tra le “venetian routine” preferite, c’è prendere qualche cicchetto al Timòn e trasportalo in campo del Gheto Nuovo a Cannaregio, mangiandolo su una panchina ombreggiata di un luogo sempre – sempre – silenzioso.