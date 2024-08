A che ora Luna Rossa oggi | avversarie 22 agosto orari tv Debutto da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Comincia quest’, giovedì 22, l’avventura dia Barcellona con la prima giornata di round robin della Final Preliminary Regatta in vista dell’America’s Cup 2024. Le regate preliminari non assegnano punti per la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti), ma rappresentano un banco di prova importante per valutare il rendimento degli AC75 sviluppati dai vari team. Il sodalizio italiano si appresta ad affrontare undacontro il Defender Emirates Team New Zealand, mentre nel secondo match race dise la vedrà con i francesi di Orient Express. Gli equipaggi si fronteggeranno tra loro una sola volta, in scontri diretti. Ogni vittoria garantirà un punto.