Virginia chi è la figlia di Anna Marchesini | Non ho bisogno di mio padre sono capace di intendere e di volere

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è la, amatissima, di, nata dal suo amore per Paki Valente. Era il 1991 quando l’attrice sposò il collega a Parigi, due anni dopodiede alla luce, che è stata senza dubbio la persona più importante della sua vita. Dopo il divorzio da Paki Valente, arrivato nel 1999, madre ehanno creato un legame ancora più forte e indissolubile. Un amore che non si è spezzata nemmeno dopo la morte della, venuta a mancare il 30 luglio del 2016 a causa dell’artrite reumatoide. La comica aveva solamente 62 anni e pochi giorni prima aveva preso parte alla laurea della. Riservata e lontano dai riflettori,si è laureata in Lettere e Filosofia all’università La Sapienza di Roma ed è una poetessa e scrittrice. Una professione a cui è approdata proprio grazie a sua madre, che l’ha sempre spinta a seguire i suoi sogni.