Premi per i dipendenti assenteisti? Atac smentisce

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – ‘‘In relazione a notizie di stampa,recisamente che sia intenzione dell’aziendaare in alcun modo chi si assenta dal lavoro. Al contrario,adotterà strategie di contenimento del fenomeno che consentiranno di ridurre significativamente gli attuali tassi di assenza e insieme consentiranno di attuare gli obiettivi di piano per gli aumenti della produttività”. Così in una nota. ”Nel merito, l’articolo presenta in maniera strumentale alcune informazioni che vengono riassunte in un titolo capzioso che è il contrario della realtà. Un pezzo di retribuzione del secondo livello contrattuale, infatti, sarà legata alla presenza in servizio ‘alla guida’. Quindi alla retribuzione prevista dal contratto nazionale si aggiungerà un livello retributivo aziendale, comunque previsto dalla contrattazione vigente, legato alla produttività.