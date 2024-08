Prato Juniores in ritiro a Porretta L’esordio sarà contro il Ghiviborgo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo la Prima Squadra, anche la formazionedelcomincia la sua stagione daTerme. Da lunedì sono in. In panchina ecco la novità Edoardo Lazzarini, arrivato durante l’estate dopo l’esperienza dell’anno scorso con la Prima Squadra della Viterbese. Lo staff tecnico viene completato dal preparatore atletico Marco Evi, il preparatore dei portieri Antonio Palombi, e il collaboratore tecnico Andrea Amburatore. Per quanto concerne la rosa invece, è costituita da alcuni calciatori classe 2006 già presenti l’anno passato, da dei 2007 reduci dal successo nel campionatoprovinciale 2023/24 e poi da volti nuovi inseriti in sede di calciomercato. Questo l’elenco completo dei giocatori del. Portieri: Matteo Spina e Mattia Frassi.