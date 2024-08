Neres bloccato un giorno dai soliti diritti d’immagine Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024)undai) Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport a proposito delin albergo trascorso a Napoli da Davidbrasiliano del Benfica che il Napoli ha praticamente acquistato per 28 milioni. La giornata ha fatto tornare ai tifosi azzurri la paura del remake Brescianini. L’annuncio dell’acquisto di David, il quarto colpo del mercato estivo del Napoli, è slittato di un: sarà ufficializzato oggi, a poco meno di quarantotto ore dal suo arrivo in città proveniente direttamente da Roma, dove lunedì ha svolto e superato le visite mediche prima di saltare a bordo del van della società per andare incontro al suo destino. Già ieri, comunque, tutti assicuravano che si trattava soltanto di una fase finale assolutamente sotto controllo.