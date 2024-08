La Grande Bellezza riapre le porte Visite guidate in oltre 180 siti fra antichi palazzi parchi e castelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da Palazzo Borromeo a Cesano Maderno a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, passando da Villa Fiorita a Brugherio, per arrivare alla Reggia di Monza, al suo teatrino e alla Villa Mirabello nel Parco.180 gioielli artistici in 5 province della Lombardia torneranno a spalancare leal pubblico nei weekend tra il 14 e il 29 settembre in occasione del calendario annuale di “Ville Aperte in Brianza”. Un percorso dima non solo, tra itinerari speciali, spettacoli a tema, inclusività, fino alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza. Anticipata da una versione primaverile che ha richiamato 25mila presenze, l’edizione di settembre sarà ancora più ricca di proposte, coinvolgendo 85 partner (tra pubblici e privati) delle province di Monza e Brianza, dove il format è nato, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.