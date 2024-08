Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada-51 Sagra del Cecatiello previsto lo spettacolo piromusicale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMancano ormai poche ore per l’apertura del sipario suldeidi-51°delin programma a Paupisi dal 23 al 25 agosto ed organizzato dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Coldiretti, Cia, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Gal Taburno e con il supporto delle associazioni presenti sul territorio e dei tantissimi volontari. Numerosi sono gli appuntamenti nell’evento in programma anche nell’edizione 2024 e tra questi non poteva mancare il tradizionaledei Fuochi Piromusicali dal titolo “The Life” a cura della ditta Pannella di Ponte che si terrà domenica 25 agosto alle ore 23:45. Un appuntamento ormai che si rinnova e che anno dopo anno si arricchisce di effetti speciali richiamando in paese sempre più appassionati.