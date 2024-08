Sinner alza il trofeo a Cincinnati e Tiafoe rovina tutto con un gestaccio – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Un photobomb diventato virale in pochissimo tempo. Al termine della finale del torneo Atp di– vinto in due set (7-6, 6-2) da Jannik– il tennista statunitense Francesha "to" la foto ricordo del suo avversario e amico. Mentre l'altoatesino stava posando con iltra le mani per le classiche foto di rito,è spuntato alle sue spalle mostrando il dito medio alle telecamere. Un siparietto sfociato in una lunga e divertita risata del pubblico presente. E anche il numero 1 al mondo non ha fatto altro che sorridere stupito (e divertito) per ildel suo amico.