Ryanair cancella volo per maltempo | bufera sui social

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti La decisione didire ildall’aeroporto di Salerno verso Torino in programma ieri sera alle 21 ha scatenato una, sì ma di polemiche. Le foto dei passeggeri a terra alle due di notte in attesa di una soluzione e postate sulla pagina Facebook dell’Aeroorto Costa d’Analfi hanno fatto il giro del web e scatenato reazioni varie. Prendendo spunto dai disagi lamentati da alcuni passeggeri che hanno riferito di una gestione poco professionale da parte del personale aeroportuale e la mancanza di servizi di trasporto e collegamento con il capoluogo dopo la mezzanotte, il Codacons Campania, l’associazione che tutela i consumatori di è detto pronto ad intervenire a tutela per richiedere indennizzi per le spese sostenute e il giusto risarcimento del danno in base a quanto prevede la normativa europea.