Restyling al centro Milan mirino su Koné Ma occhio alle partenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Dieci giorni di mercato (per quasi tutti). Sei giornispe ancora uno di fronte, per il. Azzardando una traduzione dell’Ibrahimovic pensiero, ancora un colpo da fare. Ma quel "il mercato si chiude quando decido io" lascia molte porte aperte. Il senior advisor di RedBird ha ammesso un certo gradimento per Manucampista, 23 anni, reduce dOlimpiadi con la nazionale francese, ha chiesto in tempi non sospetti al Borussia Monchengladbach di essere ceduto. Al Diavolo piace da qualche anno: potrebbe essere la volta buona agli sgoccioli del mese, quando i prezzi calano. Rossoneri interessati anche a un altro mediano: Silvano Vos, 19enne dell’Ajax.