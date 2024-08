Ordinanza anti movida selvaggia | le reazioni dei titolari dei locali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – Per una volta il tentativo di “irreggimentare” lada parte dell’Amministrazione non incontra resistenze nei, almeno di alcuni dei più storici che abbiamo interpellato. Da ieri, lunedì 19 agosto, è entrata in vigore la nuovache rende più difficile in nove zone (Nolo-via Padova, Lazzaretto-via Melzo, Isola, Sarpi-Arco della Pace, corso XXII Marzo, Bligny-Porta Romana, Porta Ticinese, Darsena-Porta Genova, corso Como-Garibaldi) l’apertura di nuove insegne. L’elenco delle strade Il regolamento, già approvato a maggio dal Consiglio comunale e atteso da 12 anni, disciplina in modo più restrittivo il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali nelle “zone a sottoporre a tutela” (definite anche “gialle”) e nelle “zone da sottoporre a elevata tutela” (o “rosse”).