Lo sfogo sui social della sorella di Giulia Tramontano uccisa a Senago dal compagno | Sei parte di una vita in cui non sarò mai felice

(Di martedì 20 agosto 2024) È una lettera, una confidenza lasciata ai, un dialogo con lache non c’è più, ma il cui ricordo è sempre presente. Chiara,didalAlessandro Impagnatiello il 27 maggio 2023 a, affida a un post su Instagram il raccontosua nuovain Olanda: «Seisicuramentemia quotidianità, di unain cui nonmai realmente, perché penserò sempre che tu non sei qui con me a condividerla».tra ricordi e presenza «Non ho ancora trovato un posto in cui ospitarti nella mia nuova, quella dopo la tua morte. Ho imparato ad accettare che in casa mia ci siano le tue foto, le nostre foto, le foto di famiglia, esponendomi spesso a ricordi dolorosi, riuscendo solo raramente a sorridere nel guardarle.