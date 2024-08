Lo chiameremo l’albero della rampa | in mezzo all’Asse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Dalvita, aldell’Asse Nord-Sud. Menzioni biblico-cinematografiche per descrivere una delle scene più assurde in cui ci siamo imbattuti in questa estate anconetana in cui la svolta annunciata per ora non si è vista. L’anno scorso il Carlino aveva segnalato la presenza di un arbusto che dal bordoche scende da via Bocconi a Vallemiano iniziava a occupare la carreggiata. Le radici si erano sdoppiate e due distinti alberelli erano nati proprio tra il bordo strada e il guard-rail. Di strada quell’alberello ne ha fatta parecchia, al punto da essere diventato una pianta ad alto fusto che nel frattempod’asfalto ne ha occupata quasi la metà. Lungo quel breve tratto in discesa, che collega anche con viaFerrovia e via Monte Marino, con l’asfalto mangiato e ridotto a un colabrodo, ogni giorno transitano centinaia di veicoli.