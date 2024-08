In Salento un risultato incoraggiante | Dea sempre in controllo Ora il Toro in attesa del mercato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Lecce. Inizia con una larga vittoria a Lecce il campionato della Dea. Chi si aspettava un’Atalanta in sordina, magari affaticata dopo il match col Real, si è dovuto ricredere perché gli uomini di Gasperini hanno disputato un ottimo match. La formazione salentina ha tenuto per la prima mezz’ora di gioco, poi i nostri hanno cominciato a far valer la maggiore tecnicità. Molto buono l’esordio di Brescianini che è stato anche l’autore del vantaggio, subito seguito da Retegui che con uno stacco imperioso ha siglato il 2 a 0. Nonostante manchi ancora il secondo tempo la partita finisce sostanzialmente qui. Nella ripresa la Dea controlla il match e appena spinge fa malissimo. I due marcatori del primo tempo non ne hanno abbastanza, così che entrambi fanno doppietta. Prima l’italo argentino su rigore e poi l’ex frosinate porta a quattro le reti di vantaggio.