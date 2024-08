Gaza recuperati i corpi di sei ostaggi Netanyahu | Li riporteremo tutti a casa vivi o morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 – La tregua a, fortemente cercata nei summit e negli incontri diplomatici, sembra ancora lontana. Ne è consapevole anche il patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa: "C'è chi non vuole la pace". Quella appena trascorsa è stata un'altra notte di guerra. Hezbollah ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi contro postazioni dell'esercito israeliano sulle alture occupate e annesse del Golan, come "rappresaglia" per gli attacchi subiti ieri nel Libano orientale. Dall'altro lato almeno nove palestinesi sono stati uccisi e altri cinque feriti dopo che l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria un condominio in un campo profughi nella parte centrale della Striscia. Lo ha riferito Al Jazeera del Qatar.