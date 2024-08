Final Fantasy i nuovi capitoli sono in arrivo al lancio su PC? Risponde il director del 16

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildi16, Hiroshi Takai, ha affermato che secondo lui i prossimidella celeberrima serie Square Enix verranno rilasciati sin dalsu PC, mettendo di conseguenza fine all’esclusività per console PlayStation degli ultimi anni. Nel corso di una nuova intervista dedicata all’della sedicesima Fantasiae su Personal Computer a settembre, Takai ha deciso di dire la sua in merito alla decisione del publisher giapponese di portare sin dal Day One i prossimidisu PC. Difatti alla domanda specifica in merito alla possibilità di vedere ipubblicati sin dalsu PC, Takai ha risposto in questo modo (grazie a GamesRadar): “Penso che sia possibile, probabilmente anche probabile. Ad ogni modo il team responsabile di ogni progetto decide la propria politica, quindi questa è solo la mia opinione personale.