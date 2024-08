Cinque giorni di eventi per commemorare la Liberazione di Calenzano

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 20 agosto 2024)– Il Comune difesteggia gli 80 anni dallacondi. In occasione dell’anniversario, dal 4 all’8 settembre l’amministrazione insieme ad Anpi, organizza un ricco programma di iniziative, in collaborazione con le associazioni del territorio. Si comincia mercoledì 4 settembre, alle 18, con una passeggiata e un reading al parco di villa Carmine a cura delle associazioni La Macchina del suono e Orto collettivo e uno spettacolo musicale a cura della Scuola di musica di. Alle 21 in piazza Vittorio Veneto esibizione degli Alfieri e musici della Valmarina. Giovedì 5 settembre alle 16.30 alla biblioteca CiviCa presentazione del libro Muoio per te di Riccardo Nencini in occasione del centenario dal delitto di Matteotti. Iniziativa a cura di Spi Cgil.