Chiari nell’appartamento di due giovani un supermarket della droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)(Brescia), 20 agosto 2024 – Duedi 28 e 32 anni, di origine marocchina, sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti. È accaduto nel Bresciano. Ad eseguire l'arresto, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di, durante un servizio finalizzato al contrasto del narcotraffico. Il più grande dei due, un 32enne senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre cedevacocaina a un soggetto noto come abituale assuntore. Nell'immediatezza, dopo aver individuato un appartamento dove lo spacciatore trovava rifugio, i carabinieri hanno perquisito i locali, trovando materiale per il confezionamentoe alcune dosi già pronte di cocaina, marijuana e hashish.