Champions Tactics | Grimoria Chronicles la nuova scommessa crypto di Ubisoft

(Di martedì 20 agosto 2024), uno dei giganti del mondo videoludico, ha recentemente annunciato unacollaborazione con doublejump.tokyo, segnando un ulteriore passo avanti nella sua strategia di integrare gli NFT all’interno delle esperienze di gioco. Questa mossa si inserisce in una serie di iniziative cheha intrapreso negli ultimi anni per esplorare il potenziale degli NFT, a partire dalla collaborazione con Immutable, fino alla creazione della propria piattaforma Quartz. La decisione didi lavorare con doublejump.tokyo riflette un approccio mirato e strategico. Piuttosto che fare affidamento esclusivo sulla propria infrastruttura NFT, come nel caso di Quartz,ha scelto di stringere partnership con aziende specializzate per rafforzare la propria presenza nell’ecosistema NFT.