Affitti crescono i prezzi delle stanze Firenze quarta in Italia con quasi 500 euro al mese

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Riprenderanno a breve i corsi universitari e per questo, soprattutto, si sta vivacizzando il mercato degli. C’è anche qualche lavoratore in trasferta, docente e non, che in queste ultime settimane sta cercando alloggio nelle cittàne più attrattive. La crescita della domanda diin affitto, che si quantifica in un +27% rispetto al 2023, soprattutto da parte degli studenti fuori sede - sta dunque facendo lievitare i, un po' come accade ogni anno. Secondo l'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, inl'aumentolocazioni per una singola è mediamente del 7% rispetto a un anno fa. Ma l'aumento è più consistente nelle città più gettonate, in particolare quelle universitarie, come, dove il prezzo per lesingole cresce del +16% e la domanda del 18%.