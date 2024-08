Trump usa Taylor Swift e la combina grossa ma lei guarda a Kamala

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Negli anniin più occasioni ha attaccato duramente Donald, eppure lui lo scorso giugno è stato stranamente “morbido” con la popstar (a differenza di quello che ha detto su altre cantanti): “Penso che sia bella, molto bella! La trovo molto bella. Penso che sia liberal. Probabilmente non le piaccio. Ho sentito dire che ha molto talento e oltre a questo credo sia molto bella, insolitamente bella! Però mi viene da pensare: è liberal o è solo una recita? Non è una recita? Mi sorprende che una star del country possa avere successo essendo liberale“. Ma adesso è chiarissimo perché l’ex presidente USA non ha risposto al fuoco della cantante di Cruel Summer. Al tycoon fanno gola i milioni diies, tanto che ieri ha creato un falso endorsement di