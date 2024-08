Si stacca il canestro da basket durante il gioco ferito un ragazzo a Porto San Giorgio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024)San(Fermo) 19 Agosto 2024 – Unè stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, dopo essere stato colpito alla testa daldatosiil. Il fatto è accaduto intorno alle 10 in un campo in via della Resistenza. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra diSan, che ha ritenuto necessario allertare l’elisoccorso da Ancona. Ilè stato soccorso in stato di semicoscienza e, preso in cura dai sanitari della pubblica assistenza, è stato trasportato al campo sportivo poco distante, dove è stato caricato in eliambulanza per il trasferimento a Torrette.