Romano | Il Napoli ha ceduto Cajuste A breve l’annuncio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Fabrizioannuncia: Jensall’Ipswich Town in prestito con diritto di riscatto. Visite mediche superate e contratto firmato. Si attende solo l’ufficialità. CALCIOMERCATO– Ilsi prepara a salutare Jens: il centrocampista svedese è a un passo dall’Ipswich Town FC. Fabriziosvela i dettagli dell’operazione su Twitter: “Visite mediche effettuate e contratto firmato. Cessione fatta, sigillata e presto ufficiale”. La formula del trasferimento è un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata a 12 milioni; il riscatto diventerà obbligatorio in caso di salvezza dell’Ipswich in Premier League. Questa cessione apre nuovi scenari di mercato per ildi Antonio Conte, alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopo la deludente prestazione contro il Verona.