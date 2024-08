Palio di Piancastagnaio da brivido Per Castello un trionfo al fotofinish

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’anno bisestile porta bene alla contrada diche vince ildella Madonna di San Pietro che si è corso ieri sera nella pista dell’omonimo parco tematico facendo ’cappotto’ dopo la vittoria dello scorso 4 maggio in occasione della carriera straordinaria per ricordare gli ottocento anni dal miracolo delle sacre stimmate di San Francesco d’Assisi. Una vittoria ottenuta con il cavallo Angelo Rosso montato da Giosuè Carboni detto Carburo che ha sostituito all’ultimo momento Giuseppe Zedde detto Gingillo impegnato a Siena in Piazza, dopo aver vinto lo straordinario appunto a maggio percon il cavallo Aio de Sedini.