Open Fiber viaggio nei piccoli borghi italiani connessi e rinati grazie alla fibra ottica FTTH

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’integrazione tra tecnologia e sostenibilità è una priorità strategica per le aziende moderne. Nel suo ultimo report di sostenibilità,, l’azienda leader nella costruzione dell’infrastrutturato the home), racconta come in questi anni abbia lavorato ogni giorno per affrontare le sfide ambientali e sociali. La missione era e rimane quella di condurre l’Italia tra i Paesi tecnologicamente più avanzati, eliminando il digital divide e garantendo un accessorete uniforme e paritario, ma avvalendosi sempre di tecnologie altamente performanti ed ecosostenibili. Ladicopre l’intera tratta dcentrale all’abitazione del cliente e ciò consente di ottenere il massimo delle performance con velocità fino a 10 Gigabit al secondo (Gbps).