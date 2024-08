L’odissea della valle del Renara Al fiume tra manovre da brivido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Massa, 19 agosto 2024 –al limite del possibile, con le ruote che sfilano sui bordistrada sterrata sopra la testa di turisti e bagnanti, pochi metri più sotto. E’ una situazione al limite quella vissuta martedì prima di Ferragosto per arrivare fino alle pozze del torrente. Ultimo giorno prima dell’ennesimo stop alle auto nella zona del ponte di Forno: da quest’anno, infatti, per la prima volta il Comune di Massa ha deciso di attuare una sorta di Ztl per alcuni dei paesi a monte presi d’assalto dai turisti in cerca di refrigerio nei torrenti del versante massese. Forse non è la soluzione più giusta per evitare il far west delma quanto visto nella giornata di martedì prima di Ferragosto impone una riflessione a lungo termine.