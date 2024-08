LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in testa a 50 km dal traguardo gruppo a 1’30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Inizia il GPM dell’Alto de Alpedrinha (6.3 km al 3.3%). 16.48 50 km al. 16.46 Scende a” il distacco del, con Van Aert che ha sprintato per accaparrarsi qualche punticino per difendere la maglia rossa. 16.44 Maté lascia fare il compagno di squadra, Xabier Isasa, che lo sprint intermedio di Fundao. 16.41 Un chilometro allo sprint intermedio. 16.38 Cala a 2’15” il distacco deldaibattistrada. 16.35 Poco più di 5 km allo sprint intermedio di Fundao. 16.32 Da adesso fino alla cima dell’Alto de Alpedrinha la strada tornerà a guardare all’insù per una ventina di chilometri circa. 16.30 60 km al. 16.26 Risale sui 3? il distacco trae fuga. 16.23 Sempre Team Visma e Alpecin-Deceuninck a fare l’andatura nelmaglia rossa. 16.