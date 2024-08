Il primo anno della nuova era Dazn | prezzi alti meno servizi E dobbiamo pure augurarci che duri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È l’inizio di unaera, anche se non sembra o non piace a nessuno: il campionato partito nel weekend è anche la prima stagione del nuovo ciclo di. Comincia un quinquennio di monopolio, salassi e polemiche. Eche. Tra il vecchio e il nuovo contratto in realtà non c’è stata soluzione di continuità: la Serie A la vedevamo in streaming prima e continueremo a vederla in streaming ora sulla app più criticata dagli italiani. Di una differenza, però, se ne sono accorte le tasche degli italiani:l’ennesimo aumento, il terzo nel solosolare 2024, che ha portato il piano Plus (il più diffuso, che permette la visione su due televisioni diverse) a 599 euro l’, quindi circa 49,90 al mese, a patto però di pagare tutto in anticipo, delle formule mensili non vincolate non parliamo nem: si arriva a 70€ al mese.