Il caso degli account riabilitati da Musk e le minacce del giudice brasiliano

(Di lunedì 19 agosto 2024) La chiusurauffici è solo l’ultimo (in ordine temporale) passo di una vicenda iniziata diversi mesi fa, quando la magistratura brasiliana ha deciso di indagare a fondo sul comportamento della piattaforma X in merito alla mancata rimozione (con tanto di riabilitazione) di alcuniche hanno diffuso disinformazione per cercare di indirizzare – senza riuscirci – le ultime elezioni in favore del Presidente uscente Jair Bolsonaro. La controversia che vede Eloncontro il Brasile, dunque, deve essere letta sotto una lente d’ingrandimento per evitare distorsioni e non cedere alla propaganda – oramai palese – dell’imprenditore sudafricano.